Spaventoso frontale sulla Provinciale: strada chiusa e tre persone in ospedale

Verso le 21.30 di ieri, sabato 16 settembre, due auto si sono scontrate lungo la strada Provinciale 345, in territorio di Villa Carcina. Stando a una prima ricostruzione, si è trattato di uno spaventoso frontale in cui sono rimaste coinvolte in tutto tre persone.

Per i soccorsi sono sopraggiunte tre ambulanze, oltre ai vigili del fuoco. Per fortuna, nessuna delle persone ferite avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, sono state trasferite nei nosocomi di Gardone Val Trompia e alla Poliambulanza (i ricoveri sono avvenuti in codice giallo e verde).

Proprio per consentire le operazioni di soccorso, la trafficata arteria che collega la città alla Val Trompia è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza di Cogozzo, sono al vaglio dei carabinieri di Gardone Val Trompia che si sono occupati dei rilievi del caso.