Investito sulla Provinciale: traumi a testa e collo, grave un uomo

Investito da un'auto, mentre attraversava la Provinciale 345 a Villa Carcina, ora è ricoverato in condizioni preoccupanti al Civile di Brescia. L'uomo - un 63enne di casa nel paese ai piedi della Valtrompia - avrebbe rimediato gravi traumi a testa, collo e arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 19 ottobre. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Gardone Valtrompia che si sono occupati dei rilievi. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, il 63enne era appena sceso da un autobus proveniente da Lumezzane. Per ragioni da chiarire non ha utilizzato il sottopasso pedonale, attraversando la Provinciale proprio mentre sopraggiungeva un'auto. Nonostante la brusca frenata, l'automobilista non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto: l'uomo è rovinato sull'asfalto, riportando gravi traumi.

Il 63enne non avrebbe mai perso i sensi, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: soccorso dai volontari di Villa Carcina - sopraggiunti a bordo di un'ambulanza - e dai sanitari dell'auto medica arrivata da Gardone, è stato trasferito d'urgenza al Civile di Brescia, dov'è ancora ricoverato.