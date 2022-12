Furgone sbanda, fa strage di cartelli e si schianta sul marciapiede: traffico nel caos

Traffico nel caos, segnaletica divelta e un furgone frigo pesantemente danneggiato. È il bilancio dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi (giovedì 28 dicembre) a Cogozzo di Villa Carcina, che ha mandato in tilt la Provinciale 345. Paura, ma nessuna lesione per l'uomo che era al volante del veicolo che trasporta surgelati.



Stando alle prime informazioni trapelate, poco dopo le 8 il mezzo avrebbe sbandato mentre viaggiava in direzione di Brescia: nella corsa 'impazzita' avrebbe divelto alcuni cartelli stradali, finendo poi per piombare sul marciapiede. È andata bene: la fortuna ha voluto che in quegli istanti non ci fossero pedoni.





Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per gli accertamenti del caso, ma non si è reso necessario allertare i sanitari del 118, perchè non ci sono stati feriti. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, già congestionato: lunghe code si sono formate sulla Provinciale durante le operazioni di rimozione del furgone. La situazione è tornata alla normalità un'ora dopo lo schianto.