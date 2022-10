Brutto incidente sulla Provinciale: 6 persone coinvolte e traffico in tilt

Traffico nel caos sulla Strada provinciale Bs345 a Villa Carcina, per un incidente stradale avvenuto verso le 13.30 di oggi, lunedì 10 ottobre.

Nello schianto, che ha coinvolto anche un mezzo pesante, sono rimaste coinvolte in tutto sei persone, due delle quali hanno riportato lesioni serie (non sono, per fortuna, in pericolo di vita) e sono state portate in ospedale per il ricovero in codice giallo.

Per i soccorsi sono intervenute un'automedica e due ambulanze del Cosp di Nave e dei volontari di Villa Carcina. Il traffico, gestito da una pattuglia della Stradale di Brescia, è rimasto bloccato per circa un'ora: la coda ha raggiunto una lunghezza di oltre un chilometro, dalle Fonderie Glisenti al ponte sul Mella di fronte a piazzale Europa, nel comune di Sarezzo.