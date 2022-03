Al volante dopo aver bevuto, si schianta con l'auto e si ribalta

La sua auto è andata completamente distrutta nello schianto, dovrà sborsare centinaia - se non migliaia - di euro per pagare la multa, e per un bel po' non potrà guidare. Ma poteva decisamente andare peggio al 21enne che, domenica mattina, ha perso il controllo del Nissan Qashqai mentre percorreva via Giuseppe Garibaldi, a Villa Carcina. Una dinamica da brividi: stando a quanto ricostruito dalla polizia locale del corpo intercomunale della Valtrompia, il crossover avrebbe sbandato improvvisamente - forse a causa dell'elevata velocità - finendo per urtate lo spartitraffico. Dopo l'impatto, la macchina si sarebbe letteralmente capovolta sull'asfalto.

Il 21enne al volante e il 26enne che viaggiava con lui sono miracolosamente usciti illesi dall'incidente, avvenuto verso le 7: i volontari dell' ambulanza Villa Carcina - sopraggiunti a bordo di un'autolettiga - non hanno infatti ritenuto necessario il ricovero dei due giovani in ospedale.

Il ragazzo al volante - come da prassi - è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo: il tasso etilico nel suo sangue era di 0,78 grammi per litro, poco al di sotto della soglia che fa scattare la denuncia penale. La legge, in questi casi, prevede una sanzione salata - da un minimo di 532 euro e un massimo di 2.127. Oltre alla multa, è scattato il ritiro della patente.