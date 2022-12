Stava tornando a casa dal lavoro, investita 2 volte: la vittima è una giovane mamma

Travolta e uccisa mentre tornava a casa dal lavoro: aveva solo 38 anni. E' Viktoriia Hladkoskok la vittima dell'incidente di giovedì pomeriggio a Capriolo, l'ennesimo sinistro mortale di questi ultimi giorni nel Bresciano. La donna, di nazionalità ucraina ma da diversi anni in Italia, stava tornando a casa dal lavoro, dove l'aspettava il compagno: a breve avrebbe potuto riabbracciare anche il figlio minorenne, in arrivo dall'Ucraina.

Lo schianto

Lo schianto poco prima delle 17.30 in Via Sarnico, che in quel tratto è Strada statale 469 (la Sebina occidentale): gli agenti di Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi, stanno lavorando alla ricostruzione dell'esatta dinamica. La giovane mamma sarebbe stata investita prima da un'auto e poi da un suv: sbalzata prima sul cofano e poi sull'asfalto, sarebbe stata infine travolta dal secondo veicolo. Per lei purtroppo non c'era più niente da fare.

La vittima

E' stata soccorsa dai sanitari dell'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Capriolo, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti: come da prassi, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Dopo aver fatto la badante, ora lavorava come domestica e conviveva con un compagno italiano: in Ucraina aveva ancora la sua famiglia, tra cui il figlio minorenne. Una tragedia terribile.