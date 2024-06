Caos in paese: tir abbatte un palo della luce, che poi centra un altro camion

Poteva andare peggio, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Pazza carambola a Vighizzolo di Montichiari, nella zona industriale di Via Livelli e più precisamente tra le aziende Lombarda Logistica e Cavifer. È qui che martedì mattina un camion ha centrato e abbattuto un palo della luce in cemento: il detto palo è poi rovinosamente collassato addosso a un altro mezzo pesante.

Strada chiusa e Polizia Locale sul posto

Sul posto la Polizia Locale, in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale. Ne dà notizia il sindaco Marco Togni: “La viabilità su Via Libelli è interrotta a causa di un incidente – scrive il primo cittadino –: per entrare nel centro abitato di Vighizzolo, provenendo dalla Sp236, è opportuno recarsi fino all'uscita Maragoncello. In uscita, passando dalla zona produttiva, si può invece passare su Via Levate”.