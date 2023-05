Ragazza investita sulle strisce: lotta per la vita in ospedale

Sono gravissime le condizioni della giovane donna di 30 anni, M.M. le sue iniziali, travolta domenica mattina sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno a Vicenza, non lontano dalla stadio: la ragazza ferita è di Manerba del Garda e si è da poco trasferita a Vicenza per lavoro. Con sé non aveva i documenti: è stata identificata grazie ai contatti del suo smartphone. I familiari l’hanno già raggiunta in ospedale.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi, la 30enne stava attraversando le strisce pedonali quando è stata investita dalla Volkswagen Polo condotta da un 41enne, residente in città, che avrebbe svoltato a sinistra in Viale Margherita proprio mentre la giovane stava camminando.

Impatto violentissimo: la ragazza è stata sbalzata sul cofano e sull’asfalto, procurandosi gravi ferite tra cui un trauma cranico importante. Lo stesso 41enne ha allertato subito il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, la donna è stata intubata (priva di sensi) e trasferita d’urgenza all’ospedale di San Bortolo, dov’è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.