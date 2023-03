Auto si ribalta e provoca un incidente: era ubriaco 4 volte oltre il limite

L'auto si ribalta e coinvolge un'altra vettura: il conducente era ubriaco alla guida quattro volte oltre il limite di legge. E' successo domenica pomeriggio in Viale Venezia a Brescia: l'allarme è scattato poco prima delle 16.30 all'incrocio con Via Antonio Bazzini. Una Lancia Musa, guidata da un 37enne, avrebbe preso la curva un po' "larga", ribaltandosi su di un fianco non prima di aver colpito un'altra Lancia Musa, a bordo due donne.

Ubriaco 4 volte oltre il limite

Vista la dinamica rocambolesca, i soccorsi sono intervenuti in codice rosso: a seguito dei primi accertamenti l'emergenza per fortuna si è ridimensionata. L'unico ferito è l'uomo alla guida del veicolo ribaltatosi: trasferito in ospedale per gli accertamenti di rito, si sarebbe rifiutato di effettuare l'alcol test e avrebbe pure provato a scappare.

E' stato però subito raggiunto dagli agenti della Polizia Locale cittadina: finalmente sottoposto al test, è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi per litro di sangue, come detto quattro volte il limite di legge (che è 0,5 g/l). La vettura è stata sequestrata, la patente ritirata, lui denunciato per guida in stato di ebbrezza.