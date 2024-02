Schianto frontale, auto 'vola' nella scarpata: donna portata alla Poliambulanza

È ricoverata alla Poliambulanza di Brescia la donna rimasta coinvolta nel pauroso incidente di lunedì sera a Viadana, nel Mantovano: a bordo della sua Fiat 500, a seguito di un violento impatto frontale, è finita nell'argine a ruote all'aria, incastrata nell'abitacolo. Liberata dai Vigili del Fuoco, è stata soccorsa in codice rosso e poi trasferita in ospedale con l'eliambulanza: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente sulla Strada provinciale

Tutto è successo intorno alle 20 in Via Giuseppe di Vittorio, in quel tratto Strada provinciale 59. Per cause in corso di accertamento, affrontando una semicurva una delle due vetture coinvolte avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, provocando il sinistro: la Fiat 500, come detto, dopo l'impatto è finita fuori strada.

Allarme lanciato in codice rosso: sul posto, oltre ai Carabinieri di Viadana a cui sono stati affidati i rilievi, anche l'automedica e ambulanze di Padana Soccorso e Croce Verde, l'elisoccorso decollato da Brescia. Due le donne coinvolte nell'incidente, di 51 e 65 anni, ricoverate alla Poliambulanza e all'ospedale di Casalmaggiore.