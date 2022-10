Si schianta in bici e batte la testa sull'asfalto: bimbo al Civile in eliambulanza

E' ricoverato al Civile di Brescia il bambino di 10 anni che domenica sera è caduto dalla bicicletta a San Matteo di Viadana, battendo rovinosamente la testa sull'asfalto. Per lunghi attimi si è temuto il peggio, poi per fortuna i primi accertamenti hanno escluso un quadro clinico più grave: è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde e poi trasferito in elicottero al Pediatrico del Civile, ricoverato in codice giallo.

La caduta

La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri di Viadana. Il bambino avrebbe perso il controllo della sua due ruote mentre percorreva la discesa di Via Trieste, a San Matteo delle Chiaviche. Un'improvvisa sbandata, la bici che s'impenna e il piccolo che cade a terra sull'asfalto, ribaltandosi due volte.

Un passante ha assistito alla scena: si è avvicinato al bambino per verificare le sue condizioni e nel frattempo ha allertato il 112. In pochi minuti sul posto già c'era l'ambulanza, per i primi soccorsi: il ferito è stato poi trasferito al campo sportivo, dove è atterrato l'elisoccorso.