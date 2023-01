Provoca un incidente e chiama la polizia: era ubriaca, le ritirano la patente

Incredibile ma vero: ha provocato un incidente, un tamponamento per fortuna senza feriti; si è rifiutata di compilare la constatazione amichevole e ha voluto a tutti i costi allertare le forze dell'ordine. Gli agenti di Polizia Locale, giunti sul posto, dopo averla sottoposta all'alcol test le hanno poi ritirato la patente: è risultata positiva ben quattro volte oltre il limite di legge.

L'incidente

E' successo un paio di giorni fa a Brescia, in Via Triumplina. La protagonista è una donna bresciana di circa 45 anni: a bordo della sua auto avrebbe provocato un incidente tamponando un furgone guidato da un giovane straniero. Come detto non ha voluto compilare la costatazione e ha preferito allertare la Polizia Locale.

La donna sosteneva di aver ragione - quando con un tamponamento, di solito, è tutto il contrario: il suo atteggiamento e i suoi modi hanno convinto gli agenti intervenuti a sottoporla ad alcol test, una prassi anche in caso di incidenti lievi. Gli accertamenti in tempo reale hanno dato esito positivo: patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del mezzo.