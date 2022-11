Investe un pedone e scappa: era ubriaco 4 volte oltre il limite

Ha investito un pedone in piena notte e poi si è dato alla fuga: è stato rintracciato poco più tardi dalla Polizia Locale ed è risultato positivo all'alcol test ben quattro volte oltre il limite di legge. E' successo sabato a Brescia, nella zona di Via Milano: qui è stato investito un giovane di circa 30 anni, di origini albanesi, mentre stava attraversando la strada.

Una gran brutta botta, ma per fortuna nulla di gravissimo: il conducente della vettura però non si è fermato a prestare soccorso. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, l'auto è stata intercettata un paio d'ore più tardi nella zona del quartiere Fiumicello. Intercettato anche il proprietario, un giovane di origini indiane, che è stato denunciato per omissione di soccorso. E positivo anche all'alcol test.