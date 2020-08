Investe un ragazzo e scappa, i residenti chiamano aiuto: è caccia al pirata

La Polizia Locale di Brescia è sulle tracce del pirata della strada che domenica mattina, ancora prima dell'alba, avrebbe travolto e investito un 29enne di origini tunisine che è stato ricoverato in ospedale con varie ferite e qualche frattura. L'incidente si sarebbe verificato tra le 5.30 e le 6 nella zona di Via dei Mille.

Sono stati i residenti ad allertare il 112, forse svegliati dal frastuono dell'auto in fuga e dalle grida di dolore del giovane riverso a terra. Dai primi accertamenti pare si sia trattata di un'auto Bmw, poi in fuga nella notte: anche l'investimento, in realtà, potrebbe non essere casuale ma volontario, forse a causa di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.

Tutto da confermare, ovviamente: ma è questa la pista che stanno seguendo gli agenti del comando di Via Donegani, intervenuti sul posto per i rilievi. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza, presenti in gran numero in zona. Due le ipotesi di reato: dall'omissione di soccorso (e fuga dal luogo dell'incidente) fino al tentato omicidio.