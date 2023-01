Auto sbanda e si schianta contro un muro: marito e moglie in ospedale

La lite in macchina, lo schianto contro un muretto e poi ancora le urla, udite dai residenti della zona. Non richieste d'aiuto, pare, ma gli strascichi di un accesso diverbio che sarebbe scoppiato tra moglie e marito mentre, a bordo di un'auto, precorrevano le strade - innevate - del centro di Vezza d'Oglio.

È accaduto nella tarda serata di martedì 17 gennaio lungo via Dante Alighieri: l'allarme è scattato verso per le 22.30 e in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e i carabinieri. Dopo le prime cure prestate sul posto, i coniugi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Esine. Per la 42enne e il marito, più grande di due anni, nulla di grave: avrebbero riportato traumi ed escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni.

I militari intervenuti sul posto, oltre ad occuparsi dei rilievi, avrebbero dovuto placare gli animi della coppia. Pare infatti che l'alterco sia proseguito anche dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita contro un muro.