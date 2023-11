Malore al volante, auto esce di strada e si schianta contro un muro

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 29 novembre, nel centro di Vezza d’Oglio: un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muro che costeggia via Nazionale. È accaduto verso le 8.30.



Per il conducente, un uomo di 78 anni, si è temuto il peggio, tanto che inizialmente era stato alterato anche l’elisoccorso. Per fortuna, le condizioni dell’automobilista non sarebbero allarmanti e l’elicottero è stato quindi fatto rientrare. Dopo le prime cure prestate dall’equipe del 118 ,sopraggiunta a bordo di un’automedica, il 78enne è stato trasportato all’ospedale di Esine in codice giallo: non avrebbe riportato gravi lesioni nell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.



La dinamica non è ancora chiara, ma stando a quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il 78enne avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore accusato mentre guidava. Per fortuna, l’auto procedeva a bassa velocità e l’impatto con il muro non sarebbe stato violento.