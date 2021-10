Investito da un'auto, pedone 'vola' sull'asfalto: paura sulla Statale

L'uomo è stato portato all'ospedale di Esine per accertamenti

Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti da un anziano signore di 83 anni, investito nel tardo pomeriggio di giovedì a Vezza d’Oglio.

Intorno alle 18.30. l’auto ha inavvertitamente investito l'83enne mentre percorreva la Statale 42 (nel tratto di strada che prende il nome di via Nazionale), a pochi metri dall'incrocio con via Stella. Fortunatamente, il veicolo ha urtato l’anziano solo in modo lieve, facendolo però cadere a terra.

Vista l'età avanzata, si è temuto però il peggio. Sul posto è arrivata un’ambulanza insieme ai carabinieri di Cedegolo. I sanitari hanno subito curato il ferito, che è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Esine; le sue condizioni non dovrebbero destare eccessiva preoccupazione