Auto svolta, moto in sorpasso la centra in pieno: grave un uomo

Non sarebbe in pericolo di vita, per fortuna, ma avrebbe riportato gravi traumi, il 50enne di Serle che nel pomeriggio di ieri, domenica 9 luglio, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre, in sella alla sua moto, stava percorrendo a Vestone l'ex Statale 237 del Caffaro.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia, che si sono occupati dei rilievi, la due ruote stava sorpassando i veicoli incolonnati quando avrebbe finito per schiantarsi contro un’auto che svoltava a sinistra. Un impatto violento, avvenuto poco dopo le 17.30: il 50enne è stato sbalzato dalla sella ed è atterrato violentemente sull’asfalto. Inizialmente si è temuto il peggio: per alcuni istanti il biker avrebbe infatti perso i sensi.



Stabilizzato dai sanitari, accorsi a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso, ha poi ripreso conoscenza. Per lui, pare, molti seri traumi: è stato trasferito a bordo dell’elicottero del 118 alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove resta sotto costante osservazione medica. Lievi ferite anche per la donna che era al volante dell’auto: è stata portata all’ospedale di Gavardo per le medicazioni del caso.



Inevitabili le ripercussioni sul traffico già congestionato visto che l’incidente si è verificato in un orario di punta, al rientro in città dopo il fine settimana trascorso nei luoghi di villeggiatura della zona. La viabilità è stata gestita dai carabinieri di Idro e in poche ore la situazione è tornata alla normalità.