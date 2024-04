Ciclista trovato a terra sulla Provinciale: è mistero sulla dinamica

Riverso sull’asfalto della Provinciale, a Nozze di Vestone, dolorante e confuso: poco più in là la sua bici. Così un uomo di 49 anni è stato trovato, nel pomeriggio di domenica 7 aprile, da alcuni automobilisti di passaggio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 16: sul posto, per i soccorsi, sono intervenute un’ambulanza di Vestone e un’automedica. Il 49enne non avrebbe riportato gravi traumi, ma era in stato di shock, tanto da non ricordarsi nulla degli istanti precedenti alla caduta. Gli agenti dell’aggregazione della polizia locale della Valsabbia non escludono che la bici possa essere stata urtata da un veicolo in transito, che, però, non si sarebbe fermato dopo l'impatto.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la Locale sta vagliando le telecamere della zona e cercando possibili testimoni: se qualcuno avesse visto qualcosa si può rivolgere al comando di Vestone. Nel frattempo, buone notizie arrivano dalla clinica Poliambulanza di Brescia, dove il 49enne era stato trasportato in codice giallo: è già stato dimesso e nelle scorse ore è tornato a casa. Per lui, quindi, nulla di grave.