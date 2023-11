Investita da un'auto sulla Provinciale: ragazzina soccorsa in codice rosso

Attimi di apprensione si sono vissuti a Vestone nella prima mattinata di oggi (mercoledì 8 novembre) per una ragazzina di 12 anni: investita da un'auto mentre attraversa la Provinciale 237, è rovinosamente caduta sull'asfalto.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata pochi minuti prima delle 8, in codice rosso, e sul posto sono state inviate d'urgenza un'ambulanza dei volontari di Vestone e un'automedica. Per fortuna, le condizioni della 12enne sarebbero meno gravi di quanto temuto: avrebbe riportato diversi traumi, ma non avrebbe mai perso i sensi. Trasportata, a bordo di un'autolettiga, al Civile di Brescia e poi ricoverata in codice giallo: se la scaverà.



I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale della Valsabbia che dovrà ricostruire con esattezza la dinamica: stando alle primissime informazioni trapelate, la 12enne stava raggiungendo a piedi la scuola media del paese: avrebbe attraversato la Provinciale all'improvviso e l'auto che sopraggiungeva non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto.