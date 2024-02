Scontro tra un tir e un'ambulanza: traffico in tilt sulla Provinciale

Verso le 9 di mercoledì 7 febbraio, un'ambulanza dei volontari di Vestone è rimasta coinvolta in un incidente stradale per fortuna senza feriti. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso si è schiantato contro il tir che lo precedeva, lungo la Provinciale 237 a Nozza di Vestone.

L'impatto non è stato violento: autista e personale dell'ambulanza non hanno rimediato lesioni e a bordo non c'erano pazienti. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale della Valsabbia: la strada provinciale è stata parzialmente chiusa al traffico, per consentire di effettuare i rilievi e mettere in sicurezza i due veicoli.

L'istituzione del senso unico alternato ha mandato in tilt la viabilità, già congestionata: la situazione è tornata alla normalità verso le 10, quando il traffico è tornato a scorrere regolarmente.