Schianto tra auto sulla provinciale: ragazzo intrappolato tra le lamiere, è grave

Intrappolato tra le lamiere della sua utilitaria, dopo lo schianto con un suv, ha rimediato gravi traumi: una volta liberato dai vigili del fuoco, è stato affidato all’equipe medica sopraggiunta a bordo di un’eliambulanza e trasportato, d’urgenza, in ospedale. È quanto accaduto a un ragazzo di 25 anni coinvolto, nella mattinata di mercoledì, in un incidente avvenuto sulla provinciale 237 del Caffaro.

La dinamica dello schianto, avvenuto verso le 10.15 tra Vestone e Lavenone, è al vaglio della polizia locale. Stando alle primissime informazioni trapelate, la Fiat Punto guidata dal giovane avrebbe sbandato improvvisamente, finendo per invadere l’opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva un suv. L’impatto è stato violento e il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’utilitaria: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarlo. Non desterebbero preoccupazione le condizioni delle altre due persone coinvolte: due uomini di 54 e 67 anni.

Sul posto, per i soccorsi, sono state inviate 4 ambulanze - da Odolo, Vestone e Salò - oltre all’elisoccorso che ha portato il 25enne in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.