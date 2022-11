Sbanda in curva, poi il frontale con un furgone: ragazzo soccorso dall’eliambulanza 

Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia a causa dei traumi riportati in uno spaventoso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 novembre, a Vestone.

Il giovane era al volante di un’auto che si è scontrata frontalmente con un furgone, lungo la Provinciale 237. Intrappolato tra le lamiere accartocciate della macchina, per lui si è inizialmente temuto il peggio, tanto che oltre a due ambulanze sul posto è stata inviata anche l’eliambulanza.

All’arrivo dei sanitari le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto temuto, ma il 19enne avrebbe riportato seri traumi: trasferito a bordo dell’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia, è stato ricoverato in codice giallo. Praticamente illeso il conducente del furgone: un uomo di 43 anni.

Lo schianto è avvenuto verso le 16.45 : stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Salò, che si è occupata dei rilievi, il 19enne avrebbe perso il controllo dell’auto mentre affrontava una curva, invadendo l’opposta corsia. Poi il frontale con il furgone che sopraggiungeva: il 43enne alla guida non avrebbe potuto fare nulla per evitare il devastante impatto.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: lunghe colonne di auto si sono formate sulla Provinciale in direzione di Lavenone.