Auto piomba nell’aiuola dopo lo schianto: ferite due giovani donne

Pauroso incidente venerdì mattina a Vestone, per fortuna senza conseguenze drammatiche. In ospedale, ma con traumi e ferite non gravi, sono finite le due giovani donne di 27 e 34 anni (residenti a Prevalle e Casto) che erano al volante delle due auto coinvolte nella schianto.

Sulla dinamica del sinistro, avvenuto lungo la Provinciale 237 del Caffaro all’altezza dell'Italgros, indaga la polizia locale della Valsabbia. Tutto è successo poco prima delle 8: una delle due auto stava svoltando quando sarebbe stata urtata in pieno dall’altra.

Impatto violento: entrambi i veicoli sono finiti fuori strada, uno è piombato nell'aiuola spartitraffico. Sul posto per i soccorsi sono intervenute due ambulanze: dopo le prime cure, le due giovani donne sono state portate all’ospedale di Gavardo (in codice giallo e verde) per gli accertamenti del caso. Lievi i disagi per il traffico: solo qualche rallentamento sulla Provinciale, ma la situazione è tornata alla normalità in poco tempo.