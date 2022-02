Schianto tra due auto sulla Strada Statale: caos traffico, 2 km di coda

A circa un'ora dall'incidente, è ancora in tilt il traffico sulla Statale 237 della Val Sabbia, a Nozza di Vestone.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate all'altezza della rotonda con la Provinciale 3. Coinvolti due automobilisti di 23 e 50 anni, nessuno dei quali è rimasto ferito in modo grave: sul posto è stata inviata in codice giallo un'ambulanza dei volontari di Vestone.

Code e rallentamenti si segnalano – per circa 2 km – per chi sale verso il Lago d'ideo, nel tratto che va dalla rotonda fino a Barghe. In direzione opposta, veicoli incolonnati da Nozza fino al ponte della Provinciale 56, in centro a Vestone.