Si ribalta con la moto sotto gli occhi del padre: grave ragazzino

È stato ricoverato in codice rosso al Civile il giovanissimo motociclista - 15 anni - rimasto coinvolto in un brutto incidente domenica mattina alla pista da cross Enduro Park di Vestone. Da quanto si è appreso, poco prima delle 11, mentre era in sella alla sua moto enduro 125, il ragazzino sarebbe arrivato lungo a una curva, perdendo il controllo della due ruote fino a ribaltarsi in pista: nella folle carambola avrebbe prima sbattuto contro l'argine della pista, e poi con un mucchio di pietre.

In ospedale in elicottero

Vista la giovane età, e la violenza dell'impatto, l'allarme è stato lanciato in codice rosso: la centrale operativa ha mobilitato l'automedica e l'ambulanza dei volontari di Vestone, mentre da Brescia è stato fatto decollare l'elicottero. Il giovane, che sarebbe sempre rimasto cosciente, è stato medicato sul posto e poi trasferito al Civile (dov'è arrivato prima di mezzogiorno) in elisoccorso.

Con il passare delle ore in tanti hanno aspettato una buona notizia dall'ospedale: su tutti il padre del ragazzo, che ha assistito in diretta alla scena ed è intervenuto per primo, per soccorrere il figlio. Il giovanissimo pilota, 15 anni di Botticino, aveva corso per la Mc3Laghi - la stessa società che gestisce l'Enduro Park di Vestone - prima di indossare la maglia delle Fiamme Oro (il team della Polizia di Stato).