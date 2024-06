Auto esce di strada e precipita nel dirupo: ragazza soccorsa dall’eliambulanza

Tanta paura, ma traumi e ferite non gravi per la ragazza di 18 anni che – nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno – è precipitata in una scarpata mentre era al volante della sua auto. Lo spaventoso incidente poco dopo le 7.30 lungo via generale Luigi Reverberi a Vestone. Per cause ancora da chiarire, la ragazza avrebbe perso il controllo dell’utilitaria mentre affrontava una curva, in discesa, poi il terribile volo nel dirupo sottostante la strada. L’auto ha finito la corsa ruote all’aria, tra gli alberi.

Scattato l’allarme, sul posto sono state inviate in codice rosso un’ambulanza dei volontari di Vestone, un’automedica e gli uomini del soccorso alpino. Non solo: da Brescia si è alzata in volo l’eliambulanza. Salva per miracolo la 18enne al volante: per lei un comprensibile forte shock, ma non avrebbe mai perso i sensi. Dopo le prime cure, è stata trasferita - a bordo dell’elicottero del 118 - al Civile di Brescia. Il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice verde: se la caverà.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale della Valle Sabbia che si sono occupati dei rilievi di rito. Lunghe e complesse le operazioni per recuperare la macchina che si è ribaltata nella boscaglia.