Tamponamento e uomo investito in piazza: doppio incidente in poche ore

Ieri, mercoledì 31 febbraio, doppio incidente nell'arco di poche ore a Vestone. Dapprima un tamponamento in giornata avvenuto nella frazione di Nozza: la situazione è stata risolta velocemente (e senza gravi feriti) grazie all'intervento della Locale della Valsabbia.

Il secondo sinistro, avvenuto quando già faceva buio (erano quasi le 18), si è invece verificato in piazza Perlasca, all'altezza delle strisce pedonali di fronte al distributore di benzina: sfortunato protagonista un uomo di 60 anni che – soccorso da un'ambulanza dei volontari di Vestone – è stato poi portato all'ospedale di Gavardo per tutti gli accertamenti del caso; le sue condizioni non preoccupano, fortunatamente.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti sempre da parte della Polizia Locale valsabbina, che si è inoltre occupata della gestione del traffico in orario di punta dei pendolari.