Camion esce dallo stop, auto si schianta: ragazzo in ospedale

Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, lungo la Ss237 nel comune di Vestone: è qui che un giovane di 29 anni è rimasto ferito, finendo poi in ospedale per il ricovero in codice giallo.

Erano circa le 18.30: il 29enne di Genova, alla guida della sua auto, stava percorrendo la strada Gargnà quando – per cause ancora da chiarire – si è scontrato con un camion appena immesso da una strada secondaria. Entrambi si stavano dirigendo verso il Trentino.



Per i soccorsi è giunta sul posto un’ambulanza dei volontari di Vestone: il giovane è stato medicato e trasportato all’ospedale di Chiari. Illeso invece il conducente del camion, un uomo di 43 anni di nazionalità straniera e residente a Padova. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale Valsabbia.