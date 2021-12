Terribile 'volo' con l'auto nella scarpata, tanta paura per una giovane donna

Attimi di paura per una donna di 31 anni di Odolo che domenica sera è rimasta ferita in un brutto incidente a Vestone, in Valsabbia.

Intorno alle 22, la giovane donna stava percorrendo la strada provinciale 237 al volante della sua Fiat 500: per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. L'utilitaria si sarebbe infilata tra un albero e un muretto, terminando la sua corsa in una scarpata.

La 31enne è stata soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio, che l'hanno aiutata ad uscire dall'abitacolo e hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze: sul posto sono intervenute due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure prestate sul posto, la 31enne è stata trasportata, in codice giallo, all'ospedale di Gavardo. Per lei diversi traumi, ma pare nulla di grave: sarebbe già stata dimessa. Presente sul posto anche la polizia stradale di Salò, a cui sono stati affidati i rilievi di rito.