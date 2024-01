Frontale tra due auto davanti al supermercato: ferite due ragazze

Incidente tra due utilitarie a Vestone verso le 8 della mattina di ieri, venerdì 12 gennaio, lungo la Provinciale Bs237 che costeggia il fiume Chiese.

Per ragioni ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Valle Sabbia, intervenuti con una pattuglia per raccogliere i rilievi e gestire il traffico, le due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del supermercato Italgross: un impatto violento, che ha causato ingenti danni a entrambi i veicoli.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, tra cui quella dell'associazione volontari "Ambulanza Valle Sabbia". Nel sinistro sono rimaste ferite due ragazze di 27 e 34 anni, entrambe ricoverate all'ospedale di Gavardo (in codice verde e giallo): nessuna è in gravi condizioni. I disagi per il traffico sono stati imitati, anche grazie al veloce intervento della Locale.