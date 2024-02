Prima lo schianto, poi il malore: è gravissimo in ospedale

Quello che sembrava un tamponamento come tanti, con ferite lievi e poco più, si è invece rivelato un intervento da codice rosso con una persona in pericolo di vita: è successo giovedì mattina a Vescovato, nel Cremonese, sull'ex Strada statale 10 (oggi Strada provinciale) a pochi chilometri dai confini bresciani.

In arresto cardiocircolatorio

Due i veicoli coinvolti nello schianto, inizialmente senza gravi conseguenze: l'uomo alla guida del veicolo tamponante, 75 anni, è sceso in autonomia dalla propria auto ma poi si è accasciato a terra a causa di un malore. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e due ambulanze di Cremona Soccorso e della Croce Rossa: il 75enne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.

È stato trasferito dai volontari di Vescovato all'ospedale di Cremona: la sua vita è ancora appesa a un filo. Solo lievi ferite, invece, per la donna di 40 anni alla guida del secondo veicolo coinvolto nell'incidente: ha riportato traumi al collo e alla schiena ed è stata ricoverata in codice verde.