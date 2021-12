Tragico incidente in galleria: il dramma di Veronica, morta a soli 19 anni

É Veronica Tarchini la vittima del tragico incidente stradale avvenuto martedì sera, verso le 22.30, nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda. La giovane abitava a Idro con la famiglia.

L'amica sua coetanea, in auto con lei in quei drammatici istanti, è rimasta ferita gravemente ed è ora ricoverata all'ospedale Civile di Brescia (non dovrebbero essere in pericolo di vita).

Stando alle ultime informazioni trapelate, pare che sia stata la Ford Fiesta guidata da Veronica a invadere l'opposta corsia di marcia, mentre scendeva in direzione del Benaco. Sembra che il veicolo abbia sbandato, mentre affrontava l'ampia curva a destra presente nella galleria Carpeneda, andando poi a schiantarsi contro una Bmw nera con a bordo due ragazzi di Sabbio Chiese (un 21enne e un 22enne), proveniente in direzione opposta. Anche i due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni sono meno preoccupanti.