Il dramma di Veronica, morta a 19 anni: il dolore di mamma, papà e sorelle

Veronica Tarchini aveva compiuto 19 anni poco più di un mese fa: tutta la vita davanti, spezzata troppo presto in una tragica sera, in galleria. E' lei la vittima dello schianto frontale (e mortale) che si è consumato martedì sera intorno alle 22.30 alla galleria Carpeneda di Vobarno: la giovane stava guidando la sua Ford Fiesta quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando nella corsia opposta di marcia proprio quando stava transitando una Bmw, in direzione opposta. Insieme ad un'amica si stava dirigendo verso il lago di Garda, per una serata in compagnia.

Impatto inevitabile, e purtroppo fatale: Veronica è morta sul colpo, in un groviglio di lamiere. Sono ancora gravi le condizioni della 19enne che era in auto con lei: è stata trasferita a Brescia in elicottero ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono fuori pericolo anche i due giovani – un ragazzo di 22 e una ragazza di 21 anni di Sabbio Chiese – a bordo della Bmw, comunque finiti entrambi in ospedale. A nulla sono valsi i disperati tentativi di salvarle la vita.

Sul posto ambulanze e automedica, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso, la Polizia stradale per i rilievi. Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica, anche se non è chiaro cosa l'avrebbe fatta sbandare. Tutto il paese si stringe al cordoglio dei familiari: abitava a Idro insieme ai genitori, mamma Paola e papà Marco, e le due sorelle più piccole, di 12 e 16 anni.

Venerdì pomeriggio i funerali

Aveva frequentato fino allo scorso anno l'istituto alberghiero Perlasca di Idro, ma poi non aveva ottenuto il diploma e cominciato subito a lavorare. L'estate scorsa era in servizio in un bar di Crone di Idro. A poche ore dall'accaduto la magistratura ha dato il nulla osta per la sepoltura, non ritenendo necessario ulteriori approfondimenti. La salma è stata ricomposta alla casa di riposo Passerini di Nozza di Vestone: il funerale sarà invece celebrato venerdì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Idro.