Grave un anziano travolto in bici, automobilista positivo all'alcol test

Una strada del centro storico, stretta, con edifici su entrambi i lati e nessun marciapiede. È qui, tra via Monte Grappa, via Monte Santo e via Corridoni a Verolavecchia, che poco prima delle 19 di ieri un anziano di 77 anni di Verolanuova è stato investito dal conducente di una vecchia Fiat Panda. L'uomo dopo l'impatto molto violento con l'auto - il parabrezza è completamente sfondato, ed anche il tettuccio dell'auto si è ammaccato - è caduto a terra ed ha perso conoscenza. Soccorso sul posto, è stato portato in gravi condizioni al Civile di Brescia a bordo di un'eliambulanza.

Nel frattempo gli agenti della Polstrada intervenuti sul posto hanno cercato di risalire all'esatta dinamica dell'incidente. L'investitore è un 57enne del posto; l'uomo si è fermato per prestare soccorso all'anziano investito, ed avrebbe riferito ai poliziotti di essersi trovato davanti all'improvviso il ciclista. Non è ancora chiaro, al momento, se il 77enne si trovasse già nella strada al sopraggiungere della Panda, oppure avesse appena svoltato nella via provenendo dalla strada laterale. Ciò che invece è chiaro è che l'automobilista è risultato positivo all'alcol test al quale è stato sottoposto per legge.