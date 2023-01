Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel campo: tanta paura per una donna

La sbandata improvvisa, poi l'uscita di strada e l'auto che si schianta nel campo. Tanta la paura per la donna al volante dell’utilitaria che, nella mattinata di oggi (venerdì 20 gennaio), è finita ruote all'aria mentre percorreva via Cascina Caccialoca: strada che costeggia le campagne al confine tra Verolevecchia e Quinzano d’Oglio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso, poco dopo le 7.30. Sul posto, in pochi minuti, è arrivata un’ambulanza a sirene spiegate. Per fortuna, l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari del 118: la donna sarebbe riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo e non avrebbe riportato ferite. Non si è quindi reso necessario il trasporto in ospedale.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, intervenuti per i rilievi. Una cosa è certa: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto: la donna avrebbe fatto tutto da sola. Non si esclude che all'origine dell’incidente ci sia l’asfalto reso scivoloso dal ghiaccio.