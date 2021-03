Violenta sbandata, auto finisce per ribaltarsi: un ferito portato al Civile

Tanta paura a Verolavecchia per un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 9, lunedì sera verso le 20.15.

Per cause ancora in corso d'accertamento, un uomo di 41 anni ha perso il controllo delle sua auto nel tratto compreso tra la sede del Catenificio Gnali e la rotonda della Provinciale 1, al confine con San Paolo. Il veicolo ha sbandato violentemente, finendo per ribaltarsi.

Per i soccorsi sono stati inviati i vigili del fuoco di Brescia e due ambulanze dell'AAT di Brescia e quella dei volontari di Dello. Dopo le prime cure sul posto, il 41enne è stato portato con un'autolettiga all'ospedale Civile di Brescia: ha riprovato lesioni serie ma – fortunatamente – non è in pericolo di vita.

Pare che nessuna altro veicolo sia rimasto coinvolto nello schianto, sulla cui dinamica sono in corso le indagini della Polizia Stradale.