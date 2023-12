Si ribalta con l'auto: ragazzo soccorso da ambulanze e vigili del fuoco

Sabato notte, per motivi ancora da chiarire, un 25enne ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava in aperta compagna lungo la Sp64 a Verolavecchia, finendo per ribaltarsi all'altezza dell'incrocio con la stradina che conduce a cascina Aiguetta.

Lo schianto, avvenuto verso le 23.10, è stato piuttosto violento. Per i soccorsi sono intervenuti un'auto medicalizzata, un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia, i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale per i rilievi.

Il ragazzo ha riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non preoccupano i medici, fortunatamente. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno condotto il ferito alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice giallo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.