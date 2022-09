Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel campo: tanta paura per un ragazzo

La sbandata improvvisa, poi l'uscita di strada e l'auto che si schianta nel campo. Tanta la paura per il 32enne al volante della macchina che, nella mattinata di martedì, è finita ruote all'aria mentre percorreva via Kennedy a Verolanuova.

Per lui inizialmente si è temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata, verso le 11, in codice rosso e sul posto, oltre a due ambulanze, è stato inviato anche l'elisoccorso. Per fortuna, l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari del 118: il giovane avrebbe riportato traumi non di grave entità e non si è reso necessario il trasporto a bordo dell'eliambulanza, che ha quindi fatto ritorno a Brescia. Dopo le prime cure, il 32enne è stato accompagnato al vicino ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. Una cosa è certa: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto: il 32enne avrebbe fatto tutto da solo. Non si esclude che all'origine della sbandata ci sia una malore accusato dal giovane mentre precorreva la strada che attraversa le campagne del paese.