Mancata precedenza, scontro tra auto: bimbo soccorso dall'eliambulanza

Attimi di apprensione, giovedì pomeriggio, nel centro abitato di Verolanuova, per un incidente in cui è rimasto coinvolto un bimbo di 6 anni. Il piccolo era a bordo di una Lancia Musa - guidata da un parente - che mentre precorreva via Roberto Galperti si è scontrata con una Fiat Idea.

Nell'impatto il bimbo avrebbe riportato alcuni seri traumi: per lui si è inizialmente temuto il peggio, tanto che la centrale unica per le emergenze ha inviato sul posto anche un'eliambulanza, atterrata in un campo poco distante dal luogo dello schianto.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari della Croce Bianca di Leno e del soccorso di Dello, il piccolo è stato trasferito al Civile di Brescia per il ricovero in codice giallo. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero critiche.

All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza: gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto poco prima delle 17. Le due persone a bordo della Fiat Idea non avrebbero riportato ferite, così come il 73enne che era al volante della Lancia sulla quale viaggiava il bimbo.