Sviene alla guida mentre accompagna il marito in ospedale: l'auto si schianta contro un cancello

Ha perso il controllo dell’auto mentre accompagnava il marito in ospedale, finendo per innescare una paurosa carambola. È quanto accaduto sabato a Verolanuova, lungo via Circonvallazione. Protagonisti una 42enne e il marito 50enne.

La donna si sarebbe sentita male dopo aver visto il sangue che usciva dalla mano del marito, che si era ferito mentre macellava la carne, e avrebbe così avuto un mancamento. L’auto che guidava - una berlina bianca- ha prima tamponato un furgone, poi si è schiantata contro il cancello di un’abitazione.

Nulla di grave per fortuna per la coppia, così come per il conducente del furgone (un ragazzo di 28 anni). Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 1118, giunti a bordo di due ambulanze, marito e moglie sono stati portati all’ospedale di Manerbio e poi ricoverati in un rassicurante codice verde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.