Auto sbanda e si schianta fuori strada: ragazzo portato all'ospedale Civile

Tanta paura martedì mattina, per un brutto incidente stradale che ha visto protagonista un ragazzo di 27 anni, finito fuori strada con la sua auto lungo via Monsignor Mazzardi a Verolanuova.

Lo schianto è avvenuto verso le 11.20: il giovane ha perso il controllo del mezzo in prossimità della rotonda sulla Provinciale 1. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che abbia fatto tutto da solo senza coinvolgere altri veicoli.

Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia, sopraggiunti insieme a un'ambulanza della Croce Bianca dei volontari di Leno. Il 27enne ha riportato lesioni serie, ma è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita: è stato trasporto all'ospedale Civile di Brescia per il ricovero in codice giallo.

Per raccogliere rilievi e testimonianze è intervenuta una pattuglia della Stradale. Limitate le ripercussioni sul traffico.