Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, si schianta contro un veicolo in sosta

Brutta disavventura per un uomo di 77 anni, portato in codice giallo all'ospedale dopo un incidente in auto: il fatto è accaduto poco dopo le 9 di questa mattina, giovedì 17 giugno, in via Francesco Lenzi a Verolanuova.

La dinamica è ancora da ricostruire, ma sembrerebbe che il 77enne – mentre era alla guida della sua macchina – abbia perso il controllo schiantandosi contro un altro veicolo fermo in un'area di sosta.

Immediati i soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca Leno insieme alla Polizia Locale di Verolanuova, già nelle vicinanze in quanto impegnata nel consueto mercato cittadino. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Manerbio: non sembrerebbe essere grave.