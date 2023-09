Si schianta in curva con la moto: ragazzo soccorso dall’eliambulanza

Nell'affrontare una curva ha perso il controllo della moto che guidava: sbalzato dalla sella, è atterrato rovinosamente sull'asfalto. Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in codice rosso, nella mattinata di oggi (lunedì 4 settembre) dopo l'incidente avvenuto a Valvestino.

La brutta caduta mentre affrontava una curva della provinciale 113, poco dopo le 9.15, ed è immediatamente scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenute due ambulanze, mentre da Verona decollava l'elicottero del 118.

L’allarme è poi rientrato: dopo le prime cure il 21enne, che non avrebbe mai perso i sensi, è stato trasferito in elisoccorso al Civile di Brescia. Per lui pare un forte shock e seri traumi: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale (si stanno occupando dei rilievi), ma sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli: il giovane biker avrebbe fatto tutto da solo.