Frontale tra due moto in curva: ragazza soccorsa dall’eliambulanza

Una ragazza di 23 anni è stata trasportata con l'eliambulanza al Civile di Brescia, a causa dei numerosi traumi e delle ferite rimediate in uno spaventoso incidente in moto. La giovane, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero nel principale nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo.

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 maggio, lungo la strada provinciale 58 che attraversa la Valvestino. Per cause al vaglio della polizia stradale di Salò, la due ruote guidata dalla 23enne si è scontrata frontalmente con una moto che viaggiava nella opposta direzione, mentre affrontava una curva a destra. A bordo dell'altra due ruote viaggiavano un 22enne e un ragazzino: per loro solo lievi escoriazioni medicate sul posto dai volontari dell'ambulanza di Vestone.

Sbalzata dalla sella dopo l’impatto, la 23enne avrebbe invece riportato numerosi e seri traumi, tanto che per soccorrerla è intervenuto l’elisoccorso decollato da Brescia. Come detto, le condizioni della giovane non sarebbero allarmanti.