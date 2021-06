Barista esce dal parcheggio e centra uno scooter, in sella marito e moglie

Uno scooter è stato centrato da un’auto in via Nazionale a Lavenone, a due passi dal parco giochi. Erano circa le 15.30 di domenica 27 giugno: una barista di 29 anni, che lavora nel vicino chiosco, stava uscendo dal parcheggio, quando ha urtato un motorino che da Idro si stava dirigendo verso Vestone. In sella allo scooter una coppia di 55 e 65 anni.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte un'auto medicalizzata e un'ambulanza dei Volontari di Vestone, insieme a una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia. Dopo le prime cure sul posto, uno dei due coniugi è stato portato in codice giallo all’ospedale di Gavardo. Le indagini sono al vaglio degli agenti: la dinamica è ancora da chiarire.