Terribile frontale in curva tra due moto: ragazzo in eliambulanza al Civile

Due moto - una Honda e una Kawasaki - si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 237 del Caffaro. È successo poco prima delle 18 di domenica a Vallio Terme. Entrambi i conducenti delle due ruote sono stati sbalzati dalle rispettive selle e per loro si è inizialmente temuto il peggio.

Sul posto, in codice rosso, sono state inviate due ambulanze, l'elisoccorso decollato dal Civile di Brescia e una squadra dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato il 30enne, di casa nella nostra provincia, che guidava la Honda: avrebbe riportato seri traumi ed è stato trasportato in eliambulanza al Civile. L'allarme è rientrato dopo il ricovero, avvenuto in codice giallo, nel nosocomio cittadino: se la sarebbe cavata con pochi giorni di prognosi

Il 33enne che era in sella alla Kawasaky avrebbe invece riportato lievi ferite ed è stato trasportato, in codice verde, all'ospedale di Gavardo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dalla polizia stradale di Salò. Stando a una prima ricostruzione, entrambe le moto viaggiavano a ridosso della linea di mezzeria, in direzioni opposte, e si sarebbero scontrate all'uscita di una curva. Un impatto piuttosto violento, ma per fortuna senza conseguenze drammatiche per i due 'biker'.