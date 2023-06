Schianto in curva, sbalzato dalla moto: giovane biker grave in ospedale

Sbalzato dalla moto, centauro bresciano grave in ospedale: è successo domenica pomeriggio a Vallio Terme, non lontano dal Colle di Sant’Eusebio lungo la Strada provinciale 237 (in quel tratto nota come le Coste) già in passato teatro di incidenti, anche gravi, per i motociclisti. Nello schianto sono rimaste coinvolte una Audi, la moto Suzuki del 26enne di Desenano finito in ospedale, una terza moto Ktm solo sfiorata.

A quanto pare il giovane in sella alla Suzuki sarebbe arrivato lungo a una curva, finendo per invadere parte della corsia opposta proprio mentre transitava l’auto: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Il 26enne, l’unico rimasto ferito, è stato soccorso dai sanitari dell’automedica e da un’ambulanza dei volontari di Odolo, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale.

Ricoverato al Civile

La centrale operativa di Areu ha lanciato l’allarme in codice giallo, il 26enne è stato ricoverato al Civile di Brescia in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ma non ha mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso: traffico in tilt nelle ore del rientro domenicale.

Â