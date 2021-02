Violento schianto frontale tra auto: i due conducenti in ospedale

Poco prima delle 18.30 di venerdì, due auto si sono scontrate in località Valle a Lumezzane, in prossimità dell'incrocio tra via Brescia e via San Carlo. Un impatto che ha coinvolto le parti frontali e laterali dei veicoli, dei quali uno – una Fiat Grande Punto – è andato in gran parte distrutto.

I due conducenti, un 39enne e un uomo di 64 anni, hanno riportato lesioni serie. Sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Bianca di Lumezzane e del Soccorso di Nave, poi portati in codice giallo all'ospedale di Gardone Val Trompia e alla Poliambulanza di Brescia. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale sono al lavoro le forze dell'ordine. Non sono stati segnalati particolari disagi al traffico veicolare.