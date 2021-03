Il triste destino di Valerio, morto tragicamente a soli 50 anni: in paese lo conoscevano tutti

Una sbandata, all'improvviso: la sua Volkswagen New Beetle ormai fuori controllo ha centrato in pieno un autoarticolato che viaggiava in direzione opposta. Schianto inevitabile, purtroppo non c'è stato niente da fare. E' morto sul colpo Valerio Zeziola, 50 anni di Angolo Terme: è lui la vittima del terribile incidente stradale di lunedì pomeriggio a Sulzano, sulla Sp510 nella galleria Pianzole. Avrebbe perso il controllo del mezzo probabilmente a causa di un malore. Ma in merito sono in corso ulteriori accertamenti.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Iseo. Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica, confermata anche da alcuni testimoni. Illeso il conducente del camion. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimare Zeziola: sul posto due ambulanze arrivate da Palazzolo e Sale Marasino. Ormai senza vita, è stato liberato dai Vigili del Fuoco di Brescia e di Darfo, che si sono poi occupati della messa in sicurezza della carreggiata.

Prima stradino e poi panettiere: il ricordo di Valerio

Traffico in tilt: la strada è rimasta chiusa per diverse ore. La salma di Zeziola riposa all'obitorio dell'ospedale di Iseo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come da prassi, in casi come questi, è probabile venga aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale. Classe 1971, la vittima aveva sempre vissuto ad Angolo.

Grande appassionato di montagna, dopo aver lavorato come operaio per la posa di segnaletica stradale, il celebre “stradino”, si era reinventato come panettiere. Da qualche tempo aveva ancora cambiato lavoro. Una famiglia molto conosciuta in paese: la sorella Anna per molti anni ha gestito un negozio. Lo piangono anche i fratelli Pierangelo e Fabrizio, oltre alla compagna con cui conviveva. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: “Una cosa è certa, ci mancherai. Queste morti sono sempre le più brutte. Destino crudele”, si legge su Facebook.